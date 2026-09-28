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Spor CANLI ANLATIM: Türkiye - İtalya
Spor

CANLI ANLATIM: Türkiye - İtalya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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CANLI ANLATIM: Türkiye - İtalya

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında güçlü rakibi İtalya ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Türkiye 0 - 1 İtalya skoruyla devam ediyor.

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Türkiye 0 - 1 İtalya

15' İtalya etkili geldi. Savunmadan seken top İtalya'nın önünde kaldı. Son anda Ozan Kabak araya girdi ve tehlikeyi engelledi.

9' GOL! Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda top Bastoni'nin önünde kaldı. Bastoni, kayarak vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve İtalya 1-0 öne geçti.

8' Ceza sahası sağ çaprazından Esposito'nun vuruşunu son anda Altay köşeden çıkardı.

5' Maçın ilk dakikaları orta saha mücadeleleriyle geçiyor.

1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar çocuklar.

 

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