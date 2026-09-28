CANLI ANLATIM: Türkiye - İtalya
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında güçlü rakibi İtalya ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Türkiye 0 - 1 İtalya skoruyla devam ediyor.
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Türkiye 0 - 1 İtalya
15' İtalya etkili geldi. Savunmadan seken top İtalya'nın önünde kaldı. Son anda Ozan Kabak araya girdi ve tehlikeyi engelledi.
9' GOL! Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda top Bastoni'nin önünde kaldı. Bastoni, kayarak vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve İtalya 1-0 öne geçti.
8' Ceza sahası sağ çaprazından Esposito'nun vuruşunu son anda Altay köşeden çıkardı.
5' Maçın ilk dakikaları orta saha mücadeleleriyle geçiyor.
1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar çocuklar.