Türkiye’ye akın akın geldiler: İşte en fazla turist gönderen ülkeler

8 AYDA İSTANBUL, AĞUSTOSTA ANTALYA ÖNE ÇIKTI: Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin giriş yaptığı illerin dağılımında İstanbul ve Antalya ilk sıralarda yer aldı. Ocak-ağustos döneminde yabancı ziyaretçilerin 12 milyon 473 bin 679'u İstanbul'dan giriş yaptı. İstanbul böylece toplam yabancı ziyaretçi girişlerinin yüzde 35,82'sini oluşturdu. İstanbul'u 10 milyon 282 bin 502 ziyaretçi ve yüzde 29,52 ile Antalya izledi. Aynı dönemde Edirne'den 2 milyon 946 bin 599, Muğla'dan 2 milyon 344 bin 464, İzmir'den ise 1 milyon 81 bin 226 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Ağustos ayında ise sıralama değişti. Antalya, 2 milyon 523 bin 505 yabancı ziyaretçi ve yüzde 36,24 ile ilk sıraya çıktı. Antalya'yı 1 milyon 929 bin 358 ile İstanbul, 642 bin 849 ile Muğla, 485 bin 468 ile Edirne ve 240 bin 212 ile İzmir takip etti.