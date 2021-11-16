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Medya Alparslan Büyük Selçuklu 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Yüzlerine bakarak haykırdı
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Yüzlerine bakarak haykırdı

TRT 1’in sevilen dizisi 'Alparslan Büyük Selçuklu'nun 3. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 09:19:00 - 2021-11-16 09:22:33

Tarih ve eski Türk yöneticilerinin hayatlarını başarılı bir şekilde hikayeleştiren TRT 1 'Hakk aşığı Türklerin Oğuz soyundan, Kınık boyundan, fethin babası, mazlumların hâmîsi, zalimlerin kâbusu, gölgesi arzı titreten Sultan Muhammed Alparslan' diyerek tanımladıkları Hükümdar Alparslan'ın yaşamından kesitlerin anlatıldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

'Alparslan Büyük Selçuklu' oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu'nun 3. bölümünde bizleri neler bekliyor?

Sevilen dizinin 3. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Fragmana Alparslan'ın Bizans kalesine giderek meydan okuması damga vurdu.

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Yorumlar

Hamdolsun

15 yıldır tv seyretmiyorum .
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