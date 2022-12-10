“Alo Jorge Jesus” tweeti sonunda bakın ne oldu!

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Hırvatistan, Brezilya’yı penaltılar sonucu 4-2 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Brezilyalı Teknik Direktör Tite ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe taraftarı teknik direktör Jorge Jesus'u öneren ünlü gazeteciyi tehdit etti.

Brezilya, penaltılar sonucu Hırvatistan'a yenilerek Dünya Kupası'ndan elendi. Sürpriz sonucun ardından Brezilya Teknik Direktörü Tite ile yollar ayrıldı. Ayrılığın ardından bu koltuğa kimin oturacağı merak konusu olurken ilginç bir gelişme yaşandı.

Brezilya basını, Tite’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe’nin deneyimli hocası Jorge Jesus’un gelebileceğini yazdı. Fenerbahçe taraftarı bu haberin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada ayağa kalktı.

Twitter hesabından “Alo Jorge Jesus” tweeti’ni paylaşan gazeteci Gribel, Fenerbahçe taraftarı tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. Gribel, “Jorge Jesus'u Brezilya A Milli Takımı'na gitme ihtimalini ben yazdım. Ancak Fenerbahçe taraftarları tarafından ölümle tehdit edildim. Sakin olun millet, olma ihtimali sıfır, Jesus Brezilya’dan gelen bu şansı bulamayacak." ifadelerini kullandı.