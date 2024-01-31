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Gündem Alnındaki 'Rabbi Yessir' silinmiş olmalı! Ekrem'den ablası Meral'e 'engelleme' cevabı
Gündem

Alnındaki 'Rabbi Yessir' silinmiş olmalı! Ekrem'den ablası Meral'e 'engelleme' cevabı

Yeniakit Publisher
2024-01-31 17:35:00 - 2024-01-31 17:45:13
Alnındaki 'Rabbi Yessir' silinmiş olmalı! Ekrem'den ablası Meral'e 'engelleme' cevabı

31 Mart yerel seçimler yaklaşırken tüm ittifak kapılarının yüzüne kapandığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim zamanı yüzünde 'Rabbi Yesir'in göründüğünü söyleyen 'abla'sı Meral Akşener'e cevap verdi.

İYİ Parti'nin seçim afişlerinin CHP'li belediyeler tarafından engellendiği iddiası gündeme oturdu.

İstanbul'da reklam panolarında kullanılacak afişlerin engellendiğini anlaştıkları şirkete baskı yapıldığını söyleyen İYİ Parti yönetimi, açıklamasında, "Biz iktidarın kendisine boyun eğmedik, taklidine hiç eğmeyiz! Elinizden geleni ardınıza koymayın!" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'ye yönelik tepkisini bugün partisinin grup toplantısında dile getirdi.

Akşener'in İmamoğlu'na afiş tepkisi

Seçim öncesinde iktidarın değil, CHP'nin kendilerine engel çıkarttığını ifade eden Akşener, "Bizi sansürlemek isteyen saray değil, belediye. Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane. Ya ne kadar da ilginç değil mi? 'Hadi canım, o kadar da olur mu?' dediğinizi duyar gibiyim. Heyhat, oluyor. Maalesef oluyor." şeklinde konuştu.

Eleştirilerin odağındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iddialara yanıt verdi. İstanbul Tasarım Müzesi’nin açılışına katılan İmamoğlu, etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı
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"Bize doğru gelirken taşların her biri güle dönüşür"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane” sözlerine yanıt veren İmamoğlu, “Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Bu noktada ne için yaptığını bilmiyorum bu açıklamayı. Ama muhtemelen bu billboard meselesi bana gösterdi arkadaşlar. Bir kere bu işin sadece İstanbulu’u yok muhtelif şehirleri var. Bu işler de şehirlerde, firmalarda yönetiliyor onlarla konuşabilirler. Belli ki İstanbul’da ve Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak veya Ekrem İmamoğlu’na taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir şekle gidiyor. Neyse Allah’tan alışığız.

Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz. Bize doğru gelirken taşların her biri güle dönüşür. Dikkat etsinler. Bizim öyle bir endişemiz yok insanlara karşı, demokrasiye karşı her daim sorumluluk hissettik ve hiçbir daim bu sorumluluğun dışında da hareket etmedik. Yine ilave ediyorum bunu en iyi Meral Akşener bilir” ifadelerini kullandı.

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