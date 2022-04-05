Almaya limanlarına Çin damgası

YENİ AKİT ANKARA

Almanya Federal İstatistik Ofisi, 2021 yılı içinde Almanya limanlarında işlem gören tüm konteynerlerden beşte birinin Çin Halk Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen deniz ticaretinden kaynaklandığını açıkladı. Resmi istatistiklere göre, Almanya’nın ticari işbirliği yaptığı en önemli 10 limandan dördü Çin limanları. Ayrıca Federal Almanya, dış ticareti bakımından açık ara en önemli partner liman da Shanghai limanı.

En önemli partner liman da Shanghai Limanı!

Uluslararası düzlemde standart ölçülerde 986 bin konteyner 2021 yılı içinde Shanghai limanı ile ilişkili olarak işlem gördü. Şu sırada Çin Hükümeti yeni bir korona dalgası nedeniyle katı bir kapanma uygulanıyor. Bu en önemli liman kentinde ortaya çıkan kısıtlamaların ise küresel tedarik zincirinde bazı aksamalara neden olabileceğinden kaygı duyuluyor. Shanghai ve ikinci sırada gelen Singapur limanlarından sonra üçüncü büyük ticaret ortağı liman yine Çin’den; 467 bin standart konteynerle sahil metropolü Ningbo. Bunun dışında, Almanya için en önemli on ticaret limanı içinde yine Çin’den 432 bin konteynerle Shanzhen ve 350 bin konteynerle Qingdao bulunuyor.

Konteyner alışverişi açısından Almanya’nın Çin’den sonra gelen ikinci ticari partneri ABD. Onların payına toplam konteyner sayısının yüzde 10,1 kadarı düşüyor. Rusya bu alanda üçüncü sırada yer alıyor.