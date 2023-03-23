Almanya'yı sarsan itiraf! 'Özgüvenli olmak riskli'

Kış aylarını enerji krizinin etkisinde geçiren Almanya'dan acı bir itiraf geldi. Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupa, doğalgaz kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Almanya zor bir kışı geride bırakırken enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansının (Bundesnetzagentur) Başkanı Klaus Müller'in enerji krizi ile ilgili yaptığı açıklama ülkede şok etkisi yarattı.

'KRİZİN BOYUTU HAVA SICAKLIĞINA BAĞLI'

Müller Almanya'nın önümüzdeki kış bir enerji krizinden kaçınmak için, şirketlerin ve hane halklarının gaz kullanımını daha fazla kısmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Müller, krizin boyutunun önümüzdeki kışın bir öncekinden daha soğuk olup olmayacağına bağlı olduğunun altını çizdi.

Financial Times'a (FT) konuşan Müller, 2023-24 kışının Almanya'nın Rus boru hatlarından sağlanan gaz olmadan yaşayacağı ilk kış olacağına dikkat çekti ve şu açıklamaları yaptı:

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının bu yıl veya gelecek yıl önemli ölçüde artması beklenmiyor.

'ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ İÇİN ÖZGÜVENLİ OLMAK RİSKLİ'

Müller'in yorumları, geçtiğimiz ay Avrupa'nın gaz fiyatlarındaki büyük düşüşe rağmen Rusya ile girdiği enerji savaşını henüz kazanamadığı konusunda uyarı yapan Uluslararası Enerji Ajansı başkanı Fatih Birol'un sözlerini de doğruluyor. Birol Financial Times'a verdiği demeçte 'Önümüzdeki kış için aşırı özgüvenli olmak riskli' demişti. Birol Avrupa'nın yenilenebilir enerji geliştirmeye odaklanmayı kaybetmeyi göze alamayacağını da sözlerine eklemişti.

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Enerji güvenliği konusunda ciddi endişeleri bulunan Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya çalışsa da talebi karşılamakta ciddi zorluklar yaşıyor.

Rusya ise Putin'in uyarıları sonrası AB’nin attığı adımlara karşı doğalgaz ihracatını savaş öncesine oranla yüzde 80 düşürdü.