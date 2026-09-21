Almanya’ya hemşire olarak gittiler! Hayalleri kursaklarında kaldı

Türkiye’de uzun yıllar hemşirelik yapan Aygül Demirci ve eşi, Ankara’daki bir hastane aracılığıyla Almanya’da çalışma fırsatı buldu. Dil eğitimi, evrak ve denklik sürecinin ardından Stuttgart’a yerleşen çift, bugün aynı şehirde hastanelerde vardiyalı olarak çalışıyor.

Demirci, iki kişinin toplam brüt gelirinin yaklaşık 9 bin 200 euro olduğunu, kesintilerin ardından eve ayda yaklaşık 5 bin 800 euro girdiğini anlattı.

Türkiye’den bakıldığında bu rakamın oldukça yüksek göründüğünü belirten Demirci, kendilerinin de Almanya’ya gelmeden önce benzer şekilde düşündüklerini söyledi:

“Biz de ‘İki kişi çalışacağız, güzel para biriktireceğiz, rahat ederiz’ diye geldik. Ama buraya gelip yaşamaya başlayınca iş değişiyor.”

70 metrekarelik evin gideri 2 bin 200 euro

Çiftin en büyük gider kalemlerinden biri barınma. Demirci’nin aktardığına göre 70 metrekarelik evlerinin kira, elektrik, ısınma ve diğer masrafları aylık yaklaşık 2 bin 200 euroyu buluyor.

Buna otomobil giderleri de ekleniyor. Almanya’ya yeni geldikleri için araç sigortalarının yüksek olduğunu belirten Demirci, kredi, sigorta ve yakıtla birlikte otomobil için ayda yaklaşık 700 euro harcadıklarını söyledi.

Böylece 5 bin 800 euroluk net gelirin yaklaşık 2 bin 900 eurosu yalnızca ev ve otomobil giderlerine ayrılıyor. Market, telefon, internet ve diğer günlük ihtiyaçlar ise bu hesabın dışında kalıyor.

Demirci, ay sonunda yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

“Bazen hesabı açıp bakıyorsun, ‘Yahu biz bu kadar çalıştık, para nereye gitti?’ diyorsun.”

“Burada hemşirelik sadece ilaç vermek değil”

Almanya'daki çalışma şartlarının Türkiye'den önemli ölçüde farklı olduğunu söyleyen Demirci, özellikle hemşirelerin hastaların günlük bakımındaki sorumluluklarına dikkat çekti.

Türkiye’de hastaların yanında çoğu zaman refakatçi bulunduğunu hatırlatan Demirci, Almanya’da hemşirelerin hastayı kaldırmaktan çevirmeye, yemeğine yardımcı olmaktan kişisel bakımına ve tuvalet ihtiyacına kadar pek çok işi doğrudan yaptığını anlattı.

“Yani sadece ilaç verip tansiyon ölçmüyorsun. Her işi yapıyorsun.”

Çiftin çalışma temposunu ağırlaştıran bir başka unsur ise gece ve hafta sonu vardiyaları. Buna zaman zaman ayda 10-15 saati bulan fazla mesailer de ekleniyor.

“Aynı evdeyiz ama birbirimizi göremiyoruz”

Demirci için Almanya’daki hayatın en zor taraflarından biri ise maddi değil.

Kendisi ve eşinin vardiyalarının sık sık birbirine ters düştüğünü anlatan Demirci, birinin eve geldiği saatlerde diğerinin işe gitmek zorunda kaldığını söyledi. Aynı evde yaşamalarına rağmen kimi dönemlerde birlikte geçirebildikleri zamanın oldukça azaldığını belirtti.

“Bazen kendi kendime, ‘Biz Almanya’ya para kazanmaya mı geldik, birbirimizi görmemeye mi?’ diyorum.”

“Almanya kötü değil ama dışarıdan göründüğü gibi de değil”

Demirci, bütün bunlara rağmen Almanya’daki çalışma düzeninin olumlu taraflarını da teslim ediyor. Maaşların zamanında ödendiğini, çalışma sisteminin belirli bir düzene sahip olduğunu ve emeğin karşılığının alındığını ifade ediyor.

Ancak Türkiye’den Avrupa’daki maaş rakamlarına bakılarak yapılan hesapların hayatın tamamını yansıtmadığını vurguluyor:

“Almanya kötü değil. Maaşımız da kötü değil. Düzen var, para zamanında yatıyor, emeğinin karşılığını alıyorsun. Ama dışarıdan göründüğü gibi de değil. Burada para kazanıyorsun ama kolay kazanmıyorsun.”

Demirci’nin Almanya’daki hayatını özetleyen cümlesi ise dikkat çekici:

“Bazen bir bakıyorsun, hayat dediğin şey evle hastane arasında geçip gidiyor.”