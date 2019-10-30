Almanyaya arabayla Türkiye’ye gitmek kaç saat? Türkiye’den Almanya’ya en kısa yoldan nasıl giderim?

Almanya’dan Türkiye’ye en kısa yoldan nasıl gidilir? Almanya Türkiye arabayla kaç saat? Almanya’dan İstanbul arabayla kaç saatte gelinir? Almanya’ya deniz yoluyla nasıl gidilir? Gurbetçi vatandaşlarımız yazın olduğu gibi diğer günlerde de tatilini geçirmek için memleketleri olan Türkiye’ye dönüyorlar. Gurbetçilerin kimileri uçakla gidiş dönüş yaparken büyük çoğunluğu ise ailecek arabayla yolculuk yapıp Türkiye’ye ulaşıyor. Peki Almanya’dan Türkiye’ye arabayla nasıl gidilir? Almanya’dan Türkiye’ye en kısa yoldan nasıl giderim?

En hesapli yol Almanya-Avusturya-Macaristan-Sirbistan-Bulgaristan-Türkiye güzergahıdır. Bu güzergah hem kısa olduğu gibi hem hızlı hem de daha hesaplıdır.

Almanya-Avusturya-Slovenya-Hırvatistan-Sırbistan-Bulgaristan-Türkiye. Bu yolun ilk alternatifle karşılaştırıldığında. Bu seçenek daha zahmetli ve süre bakımından daha uzun.

Almanya-Avusturya-Macaristan-Sırbistan-Makedonya-Yunanistan-Türkiye. Bu güzergahda 250-300 km mesafeyi uzatıyor.

Almanya-İsviçre-İtalya-Yunanistan-Türkiye bu yol hem uzun hem de pahalı.