Almanya’nın yeni savunma bakanına tank baskısı artıyor

Avrupa'da Rusya-Ukrayna Savaşı ile istikrarsızlığın arttığı bir dönemde göreve başlayan Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius, Kiev'e Leopard 2 tankları gibi ağır silahların gönderilmesi ve "yetersiz" durumdaki Alman silahlı kuvvetlerini modernize etme baskılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede 2013'ten sonra bu göreve getirilen ilk erkek savunma bakanı Pistorius, 19 Ocak'ta Federal Mecliste yemin ederek görevine başladı. Pistorius, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sürerken Ukrayna'ya Leopard 2 tankı gibi daha fazla ağır silah gönderilmesi için Berlin yönetimine yönelik çağrıların arttığı bir dönemde göreve geldi.

YENİ BAKANI ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Almanya, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'dan ve Polonya gibi bazı NATO müttefiklerinden, Rusya'ya karşı savunması için Kiev'e Alman yapımı Leopard 2 tankları tedarik edilmesine izin vermesi için yoğun baskı altına girdi. Alman hükümeti, bugüne kadar tankları tedarik etmekten veya diğer NATO ülkelerinin bunu yapmasına izin vermekten kaçındı.

Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük harp olan Rusya-Ukrayna Savaşı karşısında kapasitesi yetersiz silahlı kuvvetlerin yenilenmesi yönündeki baskı artarken Pistorius'u zor bir dönem bekliyor.