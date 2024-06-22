Almanya’nın nüfusu ancak göçle artabilir

Almanya Yapı, Şehir ve Mekanlar Gelişim Araştırma Enstitüsü (BBSR) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2045’e kadar Almanya’nın nüfusunun yaklaşık 800 bin artması bekleniyor. Böylelikle nüfusun 2045’e kadar 2023’e göre yüzde 0.9 artacağı ve 85.5 milyona yükseleceği öngörülüyor. Enstitü, nüfus artışına ülke dışından gelecek göçün sebep alacağını belirtti.

BBSR Müdürü Peter Jakubowski, ölüm sayıları doğum sayılarını aşacağı için ülke dışından gelen göç olmaması durumunda Almanya’nın nüfusunun 2045’e kadar önemli ölçüde azalacağını kaydetti. Açıklamada, 2045’e kadar emeklilerin sayısının da yükseleceği, 67 yaşın üstünde bulunan nüfusun 2023’e göre 2045’e kadar yüzde 13.6 oranında artacağı aktarıldı.