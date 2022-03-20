Almanya'nın gündemi benzin zammı! Bild gazetesinden sürpriz karar

Dünya genelinde olduğu gibi Almanya da küresel ölçekte yaşanan ham petrol fiyatındaki artışa bağlı olarak yapılan benzin zammı nedeni ile zor günler geçirirken, Bild gazetesi okuyucularına akaryakıt desteği sağlayacağını duyurdu.

Gazete, bin okuyucusunun, yakıtın litresini 1 eurodan almasını sağlamak için harekete geçti. Bild, ilgili haberi, "20 yıl önceki gibi yakıt alın" başlığı ile servis etti.

Kazanana ücret iade edecekler!

2002 yılında ülkede satılan yakıt fiyatının 1 euro civarında olduğunu hatırlatan gazete, "Örneğin 50 litre dolduruyorsunuz. Litre başına normal fiyat 2.30 euro. Kazanana 50 x 1,30 euro fark, yani 65 Euro, iade edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazete, yakıt indiriminden faydalanmak isteyen okurlarına, alınan yakıtın makbuzunun gazeteye sunulması gerektiğini aktarırken, kampanyaya katılabilmek için aranılması gereken telefon numarasını da paylaştı.