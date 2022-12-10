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Spor Almanya'nın en büyük kalecisinin başına gelene bak!
Spor

Almanya'nın en büyük kalecisinin başına gelene bak!

Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, kayak turu sırasında bacağını kırdı. Ameliyat olan Neuer, sezonu kapattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 16:11:00 -
Almanya'nın en büyük kalecisinin başına gelene bak!

Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, kayak turu sırasında bacağını kırdı. Ameliyat olan Neuer, sezonu kapattığını açıkladı.

Almanya ile Dünya Kupası'nda mücadele eden ve turnuvaya grup aşamasında veda eden Manuel Neuer, kayak yaparken bacağını kırdığını ve bu sebeple sezonu kapattığını duyurdu.

Tecrübeli eldiven sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu yıl benim için daha iyi bitebilirdi. Kayak yaparken bacağımın alt kısmı kırıldı. Ameliyatım iyi geçti ama sezonun benim için bittiğini bilmek canımı acıtıyor.” ifadelerini kullandı.

Almanya turnuvaya grup aşamasında veda etmişti

Neuer, Almanya'nın 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı. Panzerler, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.

Bayern Münih ile 16 maça çıktı

2011 yılından beri Bayern Münih'in kalesini koruyan 36 yaşındaki Neuer, bu sezon tüm kulvarlarda 16 mücadeleye çıktı.

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