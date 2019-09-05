Almanya'nın büyüme tahmininde "düşük revizyon" Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü, Almanya’nın gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 1,8’den 1,1’e düşürdü- Revizeye gerekçe olarak ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret ihtilafları, Brexit’e yönelik belirsizlikler ve küresel ekonominin zayıf kalması gösterildi

BERLİN (AA) - Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede gelecek yıla ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini, yüzde 1,8'den 1,1’e revize etti IWH, ülke ekonomisine ilişkin daha önce (yaz dönemi) paylaştığı 2019-2020'yi kapsayan büyüme tahminlerini sonbahar döneminde güncelledi. Büyüme tahminini bu yıl için yüzde 0,5’te sabit tutan IWH, gelecek yıl için tahminini aşağı yönlü revize ederek, yüzde 1,8'den 1,1’e indirdi. IWH gelecek yıl için aşağı yönlü yaptığı revizeye gerekçe olarak, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret ihtilafları, Brexit’e yönelik belirsizlikleri ve küresel ekonominin zayıf kalmasını gösterdi. Açıklamada ekonomik risklerin belirgin olduğuna vurgu yapılırken ABD'nin Alman otomobil ihracatına yüksek tarife uygulama ihtimali de bu riskler arasında gösterildi. İmalat sektöründeki durgunluğun yüksek miktarda işten çıkarmalarla birlikte daha fazla iflasa yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunulan açıklamada, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasının ekonomik sonuçlarını ölçmenin zor olacağına işaret edildi. Ülke ekonomisi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.



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