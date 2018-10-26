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Almanya'dan YPG'ye katılanların sayısı açıklandı

Almanya İçişleri Bakanlığı, Nisan 2017'den bu yana YPG'ye katılanların sayısının 45 olduğunu açıkladı.

26 Ekim 2018 Cuma 17:38
Almanya'dan YPG'ye katılanların sayısı açıklandı

Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre Nisan 2017'den bu yana Almanya'dan 45 kişi YPG'ye katılmak üzere Irak ve Suriye'ye gitti.

Neue Osnabrücker Zeitung isimli gazetenin, Bakanlığın Sol Parti soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberde bu sayının Nisan 2017 öncesi dönemde toplam 204 olarak kaydedildiği bildirildi. Haberde Nisan 2017 öncesi dönemde Irak ve Suriye'ye giden 204 kişiden 69'unun Alman vatandaşı olduğu kaydedildi.

Gazetenin haberinde, "Almanya bağlantısı bulunan" bu kişilerin önemli bir bölümünün Suriye'de YPG'ye katılmak üzere Almanya'dan ayrıldığına dikkat çekildi. Nisan 2017'den sonra Suriye ve Irak'a giden 45 kişinin arasında Almanların ve Türkiye vatandaşlarının yanı sıra Türkiye kökenli Almanların ve Suriye vatandaşlarının da bulunduğu belirtildi.

Geri dönenler

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Suriye'deki iç savaş boyunca YPG'ye katılmak için bölgeye giden toplam 249 kişiden en az 21'i Irak ya da Suriye'deki çatışmalarda öldü; Nisan 2017 öncesinde 102, sonraki dönemde ise 22 kişi Almanya'ya geri döndü.

Bakanlığın önergeye verdiği yanıtta, Federal Emniyet Teşkilatı'nın Suriye ve Irak'tan geri dönen 32 kişiye karşı soruşturma başlattığı, vakaların 27'sinin "terör örgütü üyeliği" şüphesiyle yürütüldüğü ve 16 vakada da soruşturmanın sona erdirildiği bildirildi. İki kişinin ise terör saldırısı gerçekleştirme olasılığı bulunan "en tehlikeli kişiler" listesinde yer aldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 17:38
  1. Almanya
  2. YPG'ye katılanlar

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