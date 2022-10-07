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Gündem Almanya'dan Türkiye'ye karşı yeni sinsi plan
Gündem

Almanya'dan Türkiye'ye karşı yeni sinsi plan

Türkiye'ye karşı sinsi planlar içerisine giren sözde NATO müttefiki Almanya, Yunanistan'a hafif zırhlı tanklar gönderdiği ortaya çıktı. Dedeağaç'a doğru yola çıkan Alman zırhlılarının sayısının ise 100 adet olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 19:45:00 -
Almanya'dan Türkiye'ye karşı yeni sinsi plan

Yunanistan'ın ABD'nin desteğiyle hukuka aykırı bir şekilde adaları silahlandırması Ege'de tansiyonu artırdı.

Yunanistan provokatif adımlarına rağmen Türkiye sağduyulu bir yaklaşım sergilerken, bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre, ABD'nin ardından Almanya da Yunanistan'ı silahlandırma kararı aldı. Alman zırhlıları, Dedeağaç'a doğru yola çıktı.

"Almanlar hafif zırhlı tanklar gönderiyor"

A Haber muhabiri İlhan Tahsin, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Dedeağaç'ın giderek Güneydoğu Avrupa'nın ve Balkanların askeri üssü olmaya doğru ilerlediğini belirten İlhan Tahsin, "ABD, Yunanistan'ı tamamen Adaları silahlandırma konusunda yönlendirdi. Ve bunlar Aksungur tarafından görüntülendi. Şimdi de Almanlar hafif paletli zırhlı tanklar gönderiyor." ifadelerini kullandı.

"Yunanistan'a 100 adet hibe edildi"

Almanya'nın toplamda Yunanistan'a 100 adet hafif paletli zırhlı araç hibe ettiğini belirten A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Bunlarda sırasıyla Yunanistan ait Kuzey Ege ve 12 Adalara kadar olan bölgede asker bulundurulmaması gereken noktada oraya yerleştirilecek" diye konuştu.

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