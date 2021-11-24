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Korona Virüs Almanya'dan ‘Süper Aşı’: 3 kat daha fazla koruma sağladığı iddia ediliyor
Korona Virüs

Almanya'dan ‘Süper Aşı’: 3 kat daha fazla koruma sağladığı iddia ediliyor

Dünya koronavirüsle mücadeleye devam ederken, bilim adamları çözüm yolları aramaya devam ediyor.Son günlerde aşıya rağmen artan vakalarla gündem olan Almanya’dan ise yeni bir aşı haberi geldi. ‘Süper Aşı’ olarak adlandırılan çalışmanın ilk sonuçları yayınlandı. Açıklanan verilere göre ‘Süper Aşı’ diğer aşılardan daha iyi bir bağışıklık tepkisi ürettiği iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 16:58:00 -
Almanya'dan ‘Süper Aşı’: 3 kat daha fazla koruma sağladığı iddia ediliyor

2019’un son günlerinde Wuhan’da ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Bilim adamları her gün yeni bir çalışmayla çare ararken Almanya’dan müjdeli haber geldi. Pandemi ile mücadele son sürat devam ederken pandeminin seyrini değiştirebilecek yeni bir haber daha geldi. Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından geliştirilen CoVac-1 aşısı ilk sonuçlarını vermeye başladı.

Birinci testten geçti

Koronavirüse karşı özel olarak T-hücreleri oluşturması için tasarlanan yeni aşı birinci deneme aşamasından başarıyla geçti.
Deneme verilerine göre, halihazırda kullanımda olan aşılardan daha iyi bir bağışıklık tepkisi üretiyor. Bu yılın başında deneysel aşıyı olan 36 kişiden alınan birinci aşama deneme verileri, aşının güvenli olduğunu ve güçlü bir bağışıklık tepkisi üretebileceğini gösterdi.

BIONTECH'ten 3,5 kat daha fazla üretiyor

Bilim insanları aşının T-hücresi tepkisinin "SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra ve onaylanmış aşılarla aşılamadan sonra tespit edilen düzeyleri aştığını" söyledi. Veriler, mideden tek doz şeklinde yapılan yeni aşının, PfizerBioNTech aşısının 3,5 katı ve AstraZeneca aşısının 20 katı kadar T-hücresi ürettiğini gösteriyor.

Araştırmacılar ayrıca, aşı kaynaklı T-hücresi tepkilerinin, mevcut endişe verici SARS-CoV-2 varyantlarından etkilenmediğini belirtiyor. Umut verici sonuçlar elde eden denemeye katılan hiç kimsenin T-hücre aşısı olmaları ardından geçen üç ay içinde Covid testi pozitif çıkmadı.

Yaşlılar öncelikli

Ekip, aşının şu anda onaylanmış aşıların yanı sıra özellikle yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış olanlar için etkili bir tamamlayıcı aşı işlevi göreceğini öne sürüyor.
İnsanları hastalığa karşı daha fazla korumanın bir yolu olarak T-hücreleri, aşı üreticileri ve klinisyenlerin gittikçe ilgisini çekmeye devam ediyor. İnsanları enfeksiyonlara karşı koruyan bağışıklık tepkisinin bir parçasını oluşturan T-hücreleri genellikle antikorlarla birlikte çalışırlar. Ancak, antikor seviyeleri genellikle zamanla azalır ve artırılmaya ihtiyaç duyarken, T-hücreleri kan dolaşımında birkaç yıl kalabilirler.

Korumaya devam ediyor

Aşılardan elde edilen T-hücre seviyelerinin Covid'e karşı uzun vadeli koruma sağlamada anahtar olabileceğine dair kanıtlar ortaya çıkmaya devam etse de kişinin bünyesindeki T hücresi sayısının ölçümü zorluğunu korumaya devam ediyor.

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