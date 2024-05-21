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Dünya Almanya'dan siyonistlere destek! UCM Başsavcısı'nın Netanyahu başvurusunu eleştirdi
Dünya

Almanya'dan siyonistlere destek! UCM Başsavcısı'nın Netanyahu başvurusunu eleştirdi

Yeniakit Publisher
2024-05-21 01:00:00 -
Almanya'dan siyonistlere destek! UCM Başsavcısı'nın Netanyahu başvurusunu eleştirdi

Almanya, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas liderleri hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunmasını eleştirdi. Alman Dışişleri Bakanlığı, "İki İsrailli yetkili ve Hamas liderleri hakkında eş zamanlı başvuru yapılması yanlış bir denklem izlenimi yaratmaktadır," açıklamasında bulundu. Ayrıca, mahkemenin bu başvuruda birçok zor soruyu yanıtlaması gerektiği ve İsrail'in halkını koruma görevine vurgu yapıldı. Almanya, UCM'nin bağımsızlığına ve usule ilişkin prosedürlerine saygı duyduğunu belirtti.

Almanya, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas liderlerine ilişkin yakalama kararı başvurusunun eş zamanlı olmasının "yanlış bir denklem izlenimi" oluşturduğunu savundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bir yandan Hamas liderleri, diğer yandan da iki İsrailli yetkili hakkında tutuklama kararı çıkarılması için eş zamanlı olarak başvuruda bulunulması yanlış bir denklem izlenimi yaratmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Mahkemenin, yargı yetkisi ve bir hukuk devleti olan İsrail hakkındaki soruşturmalarının tamamlayıcılığı da dahil olmak üzere bir dizi zor soruyu yanıtlaması gerekeceği" kaydedildi.

Mahkemenin, Başsavcı'nın başvurusunda ayrıntılı olarak açıkladığı çok farklı gerekçeleri değerlendirmek zorunda kalacağı belirtilen açıklamada, Hamas liderlerinin 7 Ekim 2023 olaylarının sorumluları olduğu savunuldu.

Açıklamada, İsrail hükümetinin halkını koruma ve savunma görevi bulunduğu ve burada, uluslararası insancıl hukukun ve tüm yükümlülüklerinin geçerli olduğu kaydedildi.
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Almanya'nın, UCM'nin bağımsızlığına ve diğer tüm uluslararası mahkemelerde olduğu gibi usule ilişkin prosedürlerine saygı duyduğu vurgulandı.

Netanyahu için yakalama kararı

UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

 Kaynak: AA

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