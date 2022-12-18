  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'dan sert açıklama: Sürdüreceğiz
Dünya

Almanya'dan sert açıklama: Sürdüreceğiz

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, devlet düşmanlarına karşı sert tutum sergilemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 15:48:00 -
Almanya'dan sert açıklama: Sürdüreceğiz

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, devlet düşmanlarına karşı sert tutum sergilemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Faeser, "Welt am Sonntag" gazetesine verdiği röportajda, 7 Aralık'ta darbe girişimi planladıkları gerekçesiyle 25 şüphelinin gözaltına alındığına işaret ederek, Federal Savcılığın bu bağlamda toplam 54 kişi hakkında soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Polisinin yaptığı aramalarda silah, para ve altın ele geçirildiğini aktaran Faeser, şimdiye kadar 400 bin avro, 50 kilo altın ve gümüş paralara el konulduğu bilgisini paylaştı.

Nancy Faeser, daha çok şey bulunacağına inandığını aktararak, "Devlet düşmanlarına karşı sert duruşumuzu sürdüreceğiz." dedi.

Burjuva olarak varsayılan, varlıklı çevrelerde demokrasiyi hiçe sayarak radikalleşen, komplo teorileri ve ihtilal fantezilerinin peşinden giden ve şiddetten sakınmayan insanların bulunduğunu bildiklerini aktaran Faeser, bunları izlediklerini kaydetti.

Alman Polisi, 7 Aralık'ta "İmparatorluk Vatandaşları" ideolojisine sahip bir grubun üyelerine yönelik operasyon düzenlemiş, aralarında eski asker, polis ve yargıcın bulunduğu 25 kişi, terör örgütü üyesi olmak ve silahlı darbe planlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23