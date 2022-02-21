Almanya'dan Rusya'ya çağrı: 'İnsanların hayatıyla oynamayın!

Baerbock, bugün Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının toplantısı öncesinde Brüksel’de gazetecilere verdiği demeçte, “Rusya hükümeti ve Rusya başkanına acil çağrıda bulunuyorum, insanların hayatıyla oynamayın. Son 72 saatte gördüğümüz saldırılar gerçekten endişe verici. Sorumluluk Rus hükümetine aittir, bu yüzden Rus hükümetine acilen çağrı yapıyorum: Müzakere masasına geri dönün. Bu sizin elinizde” dedi.

Ukrayna’nın doğusunda hükümet güçleri ve ayrılıkçı gruplar arasında top atışları ve çatışmalar birkaç gündür devam ediyor.

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgede yaşayan üç milyon sivilden 53 bininin Donbas bölgesinden tahliye edildiğini açıkladı.

Rusya’nın Kursk bölgesinde de olağanüstü hal ilan edildi.

Baerbock, geçtiğimiz Cuma günü Münih Güvenlik Konferansı'nın açılışında önce yaptığı bir başka açıklamada ise, “Ukrayna ile sınırına eşi benzeri görülmemiş şekilde asker yığan ve Soğuk Savaş taleplerinde bulunan Rusya, Avrupa’nın barış düzeninin temel prensiplerine meydan okuyor” dedi.