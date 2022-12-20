Almanya'dan Rus petrolü yanıtı

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, daha önce Kremlin'in Ukrayna'yı işgalinden sonra bu yılın sonuna kadar Rus ham petrol ithalatını durdurmayı planladığını açıklamıştı, ancak Rusya'nın petrol boru hattı operatörünün İcra Kurulu Başkanı'nın, 2023'ün ilk çeyreğinde Rus ham petrol arzı için Almanya'dan talep aldıklarını ifade etmesiyle bu açıklama şüphe yarattı.

Alman rafinerileri Leuna ve Schwedt, tarihsel olarak Rus petrol ithalatına büyük ölçüde bağımlıydı. Şimdi, Avrupa'nın en büyük ham petrol kanalı olan Druzhba boru hattındaki sevkiyat, bunun yerine Kazakistan'dan olacak, ancak bu anlaşma henüz kesinleşmedi.

Ekonomi bakanlığından bir sözcü, "Almanya'nın Rus ham petrol siparişi verdiğine dair haberler yanlış. Leuna ve Schwedt rafinerilerindeki petrol şirketleri artık yeni yılda Rus ham petrolü sipariş etmeyecek." dedi.

Sözcü, Schwedt'deki PCK rafinerisinin ocak ayı itibarıyla boru hattı sistemindeki Kazak petrolü için ayrılmış kapasiteleri olduğunu da kaydetti.