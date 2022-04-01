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Dünya Almanya'dan Putin'i kızdıracak Ukrayna hamlesi
Dünya

Almanya'dan Putin'i kızdıracak Ukrayna hamlesi

Almanya'nın Çekya’da bir şirketin elindeki 58 tankın Ukrayna’ya satışına onay verdiği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 15:12:00 -
Almanya'dan Putin'i kızdıracak Ukrayna hamlesi

Welt am Sonntag gazetesinin haberinde, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in, eski Doğu Almanya’nın stoklarından kalan 58 “PbV -501” tipi tankın Ukrayna ordusuna verilmesine izin verdiği belirtildi.

İki Almanya'nın birleşmesinden sonra Alman ordusunun envanterine geçen tankların 1990’ların sonunda İsveç’e verildiği, daha sonra Çekya’daki bir şirkete satıldığı aktarılan haberde, bu şirketin de tankları Ukrayna ordusuna satmak istediği ancak bunun için Almanya’nın onayının gerektiği aktarıldı.

Haberde, Çekya’daki şirketin 2019’da da bu tankları Ukrayna’ya satmak istediği, ancak o dönemde Almanya’nın buna izin vermediği kaydedildi.

Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye satabilmesi için Berlin hükümetinin onayı gerekiyor.

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Yorumlar

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DİKKKAAAATT!!!!!! DİKKAAATTT!!!!!!!!ACİİİLLL!!!!!T.C. Devletinin bütün birimlerine Çok İVEDİ olarak bir vatandaş bildirisidir. Üçüncü dünya savaşına herkes hazır olun. """"""Üçüncü Dünya Savaşı"""""" Bu kadar.Altı ay içinde her şey netleşecek. Altı ay az değil. Sayın Yeni Akit Gazetesi bu uyarı veya yorumu yayınlamayabilirsiniz. Ama Sayın Erdoğan'a, MİT'e, Genelkurmay'a muhakkak ulaştırınız. Vebal benden gitti. İter bir deli deyin, isterseniz bir abd-i aciz deyin isterseniz de bir meczub deyin ne derseniz deyin, """yorum köşesine böyle uyarı attı, takdir sizin, yorum sizin""" deyin.DEdiğim gibi vebal benden gitti. Kalın sağlıcakla. Fiemanillah.

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