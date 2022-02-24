Almanya'dan Putin'e tepki: Uluslararası hukukun ihlali

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ile ilgili değerlendirme yaptı.

Scholz Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu, hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz.” ifadesine yer verdi.

Almanya'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu “kaba eylemi”ni en sert bir şekilde kınadığını ifade eden Scholz, Ukrayna'daki insanlarla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Scholz, Rusya'ya askeri harekatı derhal durma çağırısında bulunarak, "G7, Avrupa Birliği ve NATO kapsamında yakın koordinasyon içinde olacağız. Ukrayna için korkunç bir gün ve Avrupa için kara bir gündür.” değerlendirmesinde bulundu.