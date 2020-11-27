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Dünya Almanya'dan plastik poşet kararı
Dünya

Almanya'dan plastik poşet kararı

Almanya'da Ocak 2022 itibarıyla tek kullanımlık plastik poşetleri kullanmama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 02:50:00 -
Almanya'dan plastik poşet kararı

Federal Meclis'te kabul edilen yasaya göre, yasak kapsamına 15 ila 50 mikrometre kalınlığındaki plastik poşetler alındı, manav reyonunda bulunan ince plastik torbalar kapsam dışında bırakıldı.

Çevre Bakanı Svenja Schulze plastik poşet yerine alışveriş sepetleri, yıkanabilir bezden torbaların iyi birer alternatif olduğunu belirtti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ise poşet yasağının sembolik anlamı olduğu görüşünü savunuyor. WWF Almanya'da alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin tüm plastik kullanımının yüzde birine tekabül ettiği, bu nedenle plastik kullanımının her alanda azalmasını talep ediyor.

Almanya'da 2015'te plastik poşetlerin paralı olmasının ardından poşet kullanımı yüzde 64 azalmıştı.

Ülkede bir kişi yılda ortalama 24 plastik poşet kullanıyor. Plastik suda 400, toprakta ise 800 yılda yok olabiliyor.

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