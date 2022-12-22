Almanya’dan nükleer açıklaması! ‘Geri dönüş yok’

Almanya’da enerji krizi nedeniyle tartışmalar yoğunlaşırken, iktidarın küçük ortakları Yeşiller ve FDP arasında nükleer santralların 15 Nisan 2023 tarihinde kapatılıp kapatılmaması kavgası yeniden başladı.

FDP Genel Sekreteri Bijan Djir Sarai’nin enerji fiyatlarındaki rekor artışların yaşandığı ve enerji darboğazının gelecek yıl da devam edeceği apaçık ortadayken faaliyetteki son 3 nükleer santralın kapatılmasının yanlış bir politika olduğunu söylemesi ve üretime devam edilmesini istemesi, Yeşiller tarafından tepkiyle karşılandı.

Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck (Yeşiller), Başbakan Olaf Scholz’un bu konuda ilan ettiği kapatılma kararını hatırlatırken, “Karar verildi. Geri dönüş yok” dedi. Habeck, bu kış da gelecek yıl da enerji sıkıntısı yaşanmasının söz konusu olmayacağını söyledi.

Yeşiller’e destek, aynı zamanda ana muhalefet CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’den geldi. Hükümetin üretime devam edilmesi için yakıt çubukları siparişi vermediğine dikkati çeken Merz, “Nükleer santralların kapatılması kararından geri dönüş yok” diye konuştu.