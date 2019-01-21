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Almanya'dan İran kararı! İptal edildi

Almanya, İran'ın Mahan Havayolları'nın Almanya'daki havalimanlarındaki faaliyetlerine izin veren ruhsatı 'terör ve casusluk şüphesi' gerekçesiyle iptal etti.

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:15
Almanya'dan İran kararı! İptal edildi

Böylelikle Almanya'nın, Mahan Havayolları'nın havalimanlarına iniş iznini iptal ettiği belirtildi. 

Almanya'nın bu kararına gerekçe olarak, İran'ın Avrupa'da saldırı düzenlediği ve suikast planladığı, Mahan Havayolları'nın da askeri ve terörist amaçlarla kullanıldığı şüphesi sebep gösterildi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:15
  1. iran
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