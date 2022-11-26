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Dünya Almanya’dan İran hamlesi
Dünya

Almanya’dan İran hamlesi

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, İran’ın göstericilere yönelik şiddetten sorumlu tutulmasını istiyor. Bakan’ın Almanya adına girişimi BM İnsan Hakları Konseyi’nde kabul gördü.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 16:07:00 -
Almanya’dan İran hamlesi

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, İran’ın göstericilere yönelik şiddetten sorumlu tutulmasını istediğini dile getirdi. Bakan’ın Almanya adına girişimi BM İnsan Hakları Konseyi’nde kabul gördü.

BM İnsan Hakları Konseyi, İran’da gösteri yapan insanlara karşı güvenlik aygıtının devam eden şiddetine ilişkin bağımsız bir inceleme başlatılmasına karar verdi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Cenevre’de yaptığı açıklamaya göre bu karar, uzmanların insan hakları ihlallerini belgelemek amacıyla ve şiddetin sorumlularının bir gün sorumlu tutulabilmesi için kanıt toplamalarını öngörüyor.

Almanya ve İzlanda bu yönde bir karar tasarısı sunmuştu. 47 ülkeden oluşan Konsey, 16 çekimser, 6 karşı 25 evet oyuyla tasarıyı kabul etti. Evet oylarının yüksekliği, Batı ülkelerindeki tüm beklentileri fazlasıyla aştı.

"Masum insanlar katledilirken dünya seyirci kalmamalı"

Oylama için Cenevre’ye giden Dışişleri Bakanı Baerbock, “Masum insanlar, anneler, babalar, kardeşler ve çocuklar katledilirken dünya seyirci kalmamalı” dedi. İnsan haklarının yoruma açık bir konu olmadığını belirtti. İfade özgürlüğü hakkının güvenceye tabi olduğunu ve bunun İran’da da geçerli olduğunu vurguladı.
Baerbock gazetecilere verdiği demeçte, “İnsan Hakları Konseyi, bölünmez insan hakları kendi evlerinde reddedilen insanların sesi olmak için oluşturuldu. Egemenlik hakkı kendi halkını ezmek için kötüye kullanıldığında ve böylece Birleşmiş Milletler Şartı da ayaklar altına alındığında Birleşmiş Milletler sesini çıkarmak durumundadır.”

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