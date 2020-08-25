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Dünya Almanya'dan Fransa kararı! Riskli bölge ilan ettiler
Dünya

Almanya'dan Fransa kararı! Riskli bölge ilan ettiler

Avrupa'da etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle önlem alan Almanya, Fransa’nın iki bölgesini riskli bölgeler listesine ekledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 00:39:00 -
Almanya'dan Fransa kararı! Riskli bölge ilan ettiler

Almanya'da bulaşıcı hastalıklarla mücadelede başrolde olan Robert Koch Enstitüsü (RKI), riskli bölgeler listesini genişletti.

Avrupa ülkesi Fransa'da koronavirüs vakalarının arttığı Provence-Alpes-Cote d'Azur ve başkent Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgeleri Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından listeye eklendi.

Şimdiye kadar listeye Rusya, ABD, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülkede bulunan riskli alanlar yer alıyor.

Teste girmeyenler karantinaya alınıyor

Almanya'nın aldığı önlem çerçevesinde Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından belirlenen riskli bölgelerden ülkeye giriş sırasında koronavirüs testi sunmayanlar 14 günlük karantinaya alınıyor.

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