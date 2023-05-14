Almanya'dan flaş Ukrayna hamlesi! Böyle duyurdular

Alman hükümeti, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin muhtemel ziyareti öncesi Ukrayna'ya 2,7 milyar euro değerinde yeni silah ve mühimmat sevkiyatı yapılacağını duyurdu.

Alman DPA haber ajansının Almanya Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberde, Rus işgali altındaki Ukrayna'ya ilave 20 Marder tipi zırhlı muharebe aracı, 30 Leopard-1 muharebe tankı ve 4 İris-T-SLM hava savunma sistemi sağlayacağı belirtildi.

Haberde Ukrayna'ya verilecek 2,7 milyar avro değerindeki silah ve mühimmatın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Almanya'nın tek kalemde yaptığı en büyük destek olacağı ifade edildi. Almanya, bugüne kadar 2,75 milyar avroluk silah desteğinde bulunmuştu.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, gönderilecek askeri malzemelerin ülkesinin destek sağlama konusunda ciddi olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek "Herkes, Rusya'nın Ukrayna halkına karşı yürüttüğü ve uluslararası hukuka aykırı olan korkunç savaşın bir an önce sona ermesini istiyor. Ne yazık ki henüz görünürde bu yok. Bu nedenle Almanya, gerekli olduğu sürece, ne kadar sürerse sürsün, elinden gelen her türlü yardımı yapacaktır" şeklinde kaydetti.

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