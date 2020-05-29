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Aktüel

Almanya'dan Filistinlilerin gıda fonuna 6 milyon avroluk yardım

Yeniakit Publisher
2020-05-29 01:18:45 -
Almanya'dan Filistinlilerin gıda fonuna 6 milyon avroluk yardım

ROMA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Alman hükümetinin Filistinlilerin gıda ihtiyacını karşılamak üzere 6 milyon avroluk katkı yaptığını bildirdi.

Merkezi Roma’da bulunan WFP’den yapılan açıklamada, Almanya'nın, Batı Şeria ve Gazze’deki 300 binden fazla Filistinlinin gıda ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı 6 milyon avroluk katkının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "WFP, Almanya Dışişleri Bakanlığından gelen bu cömert bağışı, Gazze ve Batı Şeria'daki 274 bin mülteci olmayan kişilere iki ay boyunca elektronik gıda kuponları aracılığıyla yardım sağlamaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Gazze'deki 35 bin kişiye üç ay gıda karnesi verileceği bu karnelerin güçlendirilmiş buğday unu, bakliyat, bitkisel yağ ve iyotlu tuz içerdiği kaydedildi.

WFP açıklamasında, Almanya'nın WFP’nin Filistin’deki faaliyetlerine son 3 yılda 19 milyon doları aşkın bağış yaptığı da yer aldı.

WFP’nin, Gazze ve Batı Şeria'daki mülteci olmayan nüfus arasında en yoksul ve gıda güvenliği olmayan 345 bin kişiye düzenli gıda yardımı sağladığı da kaydedildi.

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