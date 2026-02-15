Almanya’dan elektrikli araçlarda 1000 volt hamlesi

Elektrikli otomobil teknolojisinde uzun yıllar boyunca 400 volt mimari standart kabul edildi. 2019’da tanıtılan Porsche Taycan, 800 voltluk sistemle seri üretimde yeni bir dönemi başlatmıştı. Bugün birçok üretici 800 volt altyapıya geçiş yaparken, Avrupa şimdi çıtayı daha da yukarı taşıma hazırlığında.

1000 VOLT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Avrupa Birliği destekli ODYSSEV projesi, 1000 volt ve üzerindeki yüksek voltaj sistemlerinin geliştirilmesini hedefliyor. Proje, yalnızca teknik altyapıyı değil aynı zamanda bu seviyelerdeki güvenlik ve standart çerçevesini de tanımlamayı amaçlıyor.

Bu hamlenin arkasında küresel rekabet baskısı da bulunuyor. Çinli üretici BYD, yaklaşık bir yıl önce bazı modellerinde 1000 voltluk platforma geçerek megawatt seviyesinde şarj kapasitesini mümkün kılmıştı. Bu gelişme, Avrupa’daki üreticiler için teknolojik eşiğin yükseldiğini gösterdi.

42 AYLIK AB DESTEKLİ PROGRAM

ODYSSEV projesi, Avrupa Birliği’nin Horizon Europe programı kapsamında finanse ediliyor ve toplam 42 ay sürecek. 2026 başında İspanya’nın Zaragoza kentinde resmen başlatılan projeye sekiz Avrupa ülkesinden 14 araştırma kurumu ve şirket katılıyor.

Projede akademik kurumların yanı sıra sanayi ortakları da yer alıyor. Bunlar arasında: University College London, Technische Universität Dortmund, KTH Royal Institute of Technology, Mitsubishi Electric Europe, ZF Friedrichshafen bulunuyor.

NEDEN 1000 VOLT?

Elektrik iletiminde temel denklem basit: Aynı gücü taşımak için ya akımı artırırsınız (daha kalın kablo, daha fazla ısı kaybı) ya da voltajı yükseltirsiniz. Yüksek voltaj yaklaşımı, aynı gücü daha düşük akımla iletmeyi mümkün kılar.

Ancak 1000 volt seviyesinin üzerine çıkmak ciddi mühendislik sorunları doğuruyor. Yalıtım malzemelerinin dayanım gereksinimleri artıyor, geleneksel silikon yarı iletkenler sınırlarına yaklaşıyor ve bataryaların yüksek güç girişini güvenli şekilde tolere etmesi gerekiyor.

DİJİTAL MODELLEME VE YENİ MOTOR MİMARİSİ

Projede sistemler fiziksel prototip üretilmeden önce gelişmiş simülasyon ortamlarında test ediliyor. Bu yöntem, hem zaman hem maliyet avantajı sağlıyor. Nihai gösterim sistemi ise Almanya’nın Selm kentindeki LaSiSe test pistinde gerçek koşullarda denenecek.

Ayrıca 1000 volt mimariye özel yeni bir elektrik motoru geliştiriliyor. Bu motor, yeniden yapılandırılabilir batarya paketiyle birlikte çalışarak ölçeklenebilir ve yüksek verimli bir tahrik sistemi oluşturmayı hedefliyor.

AVRUPA’NIN STRATEJİK HAMLESİ

1000 volt hamlesi yalnızca teknik bir yükseltme değil; aynı zamanda stratejik bir sanayi politikası adımı. Çin’in hızlı ilerleyişi karşısında Avrupa, elektromobilite alanında bağımsızlık ve teknolojik liderlik hedefini korumaya çalışıyor.

Eğer proje başarıya ulaşırsa, 5–10 dakikada yüzlerce kilometrelik menzil sağlayan yeni nesil elektrikli araçlar Avrupa’da seri üretime girebilir. Bu da elektrikli mobilitenin kitleselleşmesinde yeni bir eşik anlamına geliyor.

