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Gündem Almanya’dan deprem bölgesi ziyareti!
Gündem

Almanya’dan deprem bölgesi ziyareti!

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, deprem bölgesine giderek Kahramanmaraş’ta inceleme yaptılar. Destek sözü veren bakanlar; "Yüreğimiz parçalanıyor, üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 08:34:00 - 2023-02-22 08:55:01
Almanya’dan deprem bölgesi ziyareti!

Yıkıcı depremin on binlerce mağduru karşısında yürekten dayanışma göstermek üzere Türkiye'ye giden Bakan Faeser, "Daha fazla yardım ve desteğimizi mümkün olan en iyi şekilde koordine etmek istiyoruz. Bu depremin Türkiye ve Suriye'de yol açtığı akıl almaz yıkımı ve sonsuz acıyı görmek hepimizin yüreğini parçalıyor" ifadesini kullandı.

13 TON MALZEMEYLE GELDİLER

FAESER, "Hava kuvvetleri, bugün de aralarında 100 çadır, 400 kamp yatağı ve 1000'den fazla uyku tulumunun da bulunduğu 13 tonluk yardım malzemesini Türkiye'ye taşıyor. THW tarafından Suriye'nin kuzeybatısı için sağlanan yardım malzemeleri, başta çadırlar, battaniyeler, ısıtıcılar ve jeneratörler olmak üzere 73 tonu bulmaktadır" dedi. VİZELERİ KOLAYLAŞTIRDIK
Dışişleri Bakanı Baerbock da yeniden yapılanma sürecinde bölge halkının gücünün önemine işaret ederek, "Hükümetimiz, depremlerin ardından kurtarma ekipleri göndererek, vizeleri kolaylaştırarak destek sağladı. Şimdi sahanın durumunu görmek ve insanlara yeniden bir perspektif kazandırmak istiyoruz, üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Almanya'nın başkenti Berlin'de de, depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Anma etkinliğinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, depremzedeler için yardım çağrıları yapıldı. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de etkinliğe katılarak konuşma yaptı. Kalbinin felaket bölgesinde hayatta kalanlarla birlikte olduğunu belirten Steinmeier, "Acınızı ve sıkıntınızı görüyoruz. Acınız acımızdır. Ben bugün buradayım, bizler bugün buradayız, afetten etkilenen tüm insanlara bunu göstermek için buradayız" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

sinan

bu pkk destekçilerinin yardımına ihtiyacımız asla yoktur ülkelerinde kaç masum insanımız aşırı sağcılar tarafından evleri yakılıp öldürülmüş ve alman devleti hiç bir şey yapmamıştı

Galip Doğru

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