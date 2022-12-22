Almanya’dan büyük itiraf: Göçmenler olmasa fakir olurduk

Almanya’nın ‘finans merkezi’ olarak bilinen Frankfurt Anakent Belediye Başkanı olmak isteyen bazı adaylar, Hessen Türk Toplumu’nu (TGH) ziyaret ederek hem hedeflerini anlattılar hem de yöneticilerle üyelerin talep ve beklentilerini dinlediler. Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden alınan SPD’li Peter Feldmann’ın yerine belediye başkanlığı için 5 Mart 2023 tarihinde yapılacak seçimde yarışacak olan CDU’nun adayı Uwe Becker, Yeşillerli Manuela Rottmann ve Sol Partili Daniela Meher-Würzbach, TGH’yi ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. TGH Yönetim Kurulu Başkanı Atila Karabörklü, diğer yöneticiler ve üyelerle sohbet eden lider adayları hem kentin hem de kentte yaşayan farklı ulus ve kökenden insanların sorunlarıyla yakından ilgilenip çözüm bulmaya odaklanacaklarının sözünü verdiler.

‘GÖÇMENLER OLMASAYDI FAKİR OLURDUK’

Hessen Federal ve Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Devlet Sekreteri olan ve 2019 yılından beri Hessen Eyalet Hükümeti Yahudi Yaşamı ve Anti-Semitizmle Mücadeleden Sorumlu Komiseri olarak görev yapan CDU’lu Uwe Becker, “Frankfurt’u özel yapan uluslararasılıktır” dedi. Almanya’da ‘Gastarbeiter’ (misafir işçi) denilerek baştan beri bir hata yapıldığını itiraf eden Becker, “Frankfurt da Almanya da göçmenler olmasaydı kat kat daha fakir olurdu. ‘Göçmen kökenliler’ söylemi bugün hâlâ gündemde. Frankfurtlulardan bahsetmenin zamanı çoktan geldi” dedi.

Uwe Becker, belediye başkanlığı seçimi gibi yerel seçimlerde Alman vatandaşı olmayanların da oy kullanmasına izin verilmesinden yana olup olmadığı sorusuna ise uzun süredir burada yaşayanların Alman vatandaşlığına geçme koşullarının kolaylaştırılarak tüm hak ve görevlere sahip olmalarına imkân kılınmasından yana olduğu yanıtını verdi.