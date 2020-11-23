Almanya'dan açıklama geldi: Türk gemisine yapılan operasyona Türkiye müdahale etti
Yunanistan ile birlikte haydutluk yaparken suç üstü olan Almanya, Doğu Akdeniz'de Alman firkateyni tarafından durdurulan Türkiye bandıralı gemiye ilişkin açıklama yaptı. Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü, gemide yapılan aramanın Türkiye'nin diplomatik müdahalesi üzerine kesildiğini söyledi.
Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen Alman firkateyni, Türkiye'den Libya'ya insani yardım malzemesi taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı.
Kendilerini aklama telaşı
Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Thiels, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Libya açıklarında AB misyonu Irini bünyesinde görevli Alman firkateyni tarafından durdurulan Türkiye bandıralı yük gemisi Rosaline-A hakkında açıklama yaptı.
Silah iddiasıyla gemiye baskın
Geminin Libya'ya uygulanan silah ambargosunu delme şüphesiyle durdurulduğunu belirten Sözcü, aramanın yapılabilmesi için geminin bandırasını taşıdığı ülkenin onayının gerektiği, ancak dört saat boyunca ülkeden itiraz gelmemesi durumunda bunun onay olarak kabul edildiğini ifade etti.
Türkiye aramaya itiraz etmemişmiş
Kendilerini aklamak için Roseline-A gemisinde arama yapılmasına Türkiye'nin 4 saat içerisinde itiraz etmediği iddia eden Thiels, bu nedenle aramanın başlatıldığını söyledi.
Türkiye'den aramaya diplomatik müdahale
Türkiye'nin aramanın başlamasından sonra itiraz etmesi üzerine aramanın durdurulduğunu ifade eden Savunma Bakanlığı Sözcüsü, yapılan aramada ise gemide yasak malzeme tespit edilmediğini belirtti.