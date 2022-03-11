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Dünya Almanya'daki hastane tepki çekti: Rus hastaları kapıdan almıyorlar
Dünya

Almanya'daki hastane tepki çekti: Rus hastaları kapıdan almıyorlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hatalı politikalarının acısını hastalardan çıkarmaya çalışan bir Alman hastanesi tepkilerin odağı haline geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 10:58:00 -
Almanya'daki hastane tepki çekti: Rus hastaları kapıdan almıyorlar

Almanya'da özel bir hastanenin, Rus ve Belarusluları hasta olarak kabul etmeme kararı aldığı ortaya çıktı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Münih'teki Latros Kliniği, çalışanlarına gönderdiği bir yazıda, Rus ve Belarusluların hasta olarak kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Yazıda, Rus ve Belaruslu vatandaşların planlanan ameliyatları varsa ertelenmesi istendi.

Rus ordusunun Belarus hükümetinin yardımıyla Ukrayna'yı işgalinin şiddetle kınandığı belirtilen yazıda, "Rusya özgürlüğümüzü ve demokrasimizi tehdit ediyor. Bu nedenle, şu andan itibaren ve bir sonraki duyuruya kadar hiçbir Rusya ve Belarus vatandaşı tarafımızdan tedavi edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yazının sosyal medyaya düşmesinin ardından klinik, çok sayı kişi tarafından eleştirildi.

Hastane yoğun eleştiriler karşısında geri adım atarak özür diledi ancak söz konusu vatandaşların hasta olarak kabul edip etmeyeceğine ilişkin açıklama yapılmadı.

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