Almanya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüsü yok eden cihaz

Almanya'da yaşayan Türk gençleri, başarılarıyla dikkati çekmeye devam ediyor.

Ülkede yaşayan 33 yaşındaki Ahmet Toklu (makine mühendisi), 34 yaşındaki Cihan Atsız (endüstriyel hijyen mühendisi), yine 34 yaşındaki Fatih Akpınar (biyoloji öğretmeni) ve Hırvat kökenli 36 yaşındaki Danijel Imani (endüstriyel hijyen mühendisi), fikirlerini ve maddi imkanlarını birleştirerek UV-C ışınlarıyla toplu kullanılan dokunmatik ekranları otomatik olarak dezenfekte eden bir cihaz geliştirdi. Girişimciler, prototipini yaptıkları cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

"Dn 'A Disinfection" adlı cihazın geliştirilmesinde yer alan Cihan Atsız, Mart 2020'de arkadaşlarıyla Danijel Imani'nın evinin balkonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hayatlarını nasıl etkilediğini konuştuklarını, bu sohbette, toplu olarak kullanılan dokunmatik ekranları otomatik olarak dezenfekte eden bir cihaz fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Atsız, "Balkonda Ahmet Toklu bize UV-C ışınlarının nasıl etkili olduğunu anlattı. Danijel ise hijyen konusunda bizi bilgilendirdi. UV-C ışınları konusunda araştırma yaparken bazı icatlar gördük. Sonra sohbetimiz dokunmatik ekranların nasıl temizleneceği konusuna taşındı. ATM, havalimanınlarda bulunan self-check in terminallerinin ekranları ve restoranlarda bulunan dokunmatik ekranların otomatik dezenfekte edilmesini konuştuk. İnternet üzerinden bu konuda bir cihaz var mı araştırdık. Böyle bir cihaz göremedik." şeklinde konuştu.

"UV-C ışınlarıyla mevcut patojenleri birkaç saniye içinde ortadan kaldırıyor"

Cihan Atsız, fikir üzerinde biraz daha beyin jimnastiği yaparak cihazın üretimine karar verdiklerini, Nisan 2020'de Almanya'da patent başvurusu yaptıklarını anlattı.

Atsız, "Sonra sermaye koyarak otomatik dezenfeksiyon cihazının prototipini yaptırdık. Cihazımıza da Dn 'A Disinfection ismini verdik. Çok heyecanlıydık. Cihazı elimize alınca heyecanımız daha da arttı. Prototipi elimize alınca direkt laboratuvar çalışmalarına geçtik." dedi.

Cihazın işleyişine değinen Atsız, "Her kullanımdan sonra dezenfeksiyon cihazı, yatay vaziyette dokunmatik ekran üzerinde yukarıdan aşağıya hareket ediyor ve UV-C ışınlarıyla mevcut patojenleri birkaç saniye içinde ortadan kaldırıyor. Bunu laboratuvar çalışmalarıyla ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

İnovasyon yarışmasında finale kalan 20 proje içinde

Cihan Atsız, cihazın şirketlerden büyük ilgi gördüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz cihazın lisans haklarıyla ilgili uluslararası şirketlerle görüşmelerimiz halihazırda devam ediyor. Aynı zamanda Almanya'nın en saygın teknik üniversitelerinden olan TU-Darmstadt'ın (Technische Universität Darmstadt) başlatmış olduğu 'TU-Ideenwettbewerb 2020' inavosyon yarışmasında toplam 140 proje içerisinde ilk 20'ye giren projelerden oldu ve birinci olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Cihazın geliştirilmesi için bütün maddi imkanlarını seferber ettiklerini anlatan Atsız, "Cihazın üretilmesi konusunda Türkiye başta olmak üzere yatırımcılarla veya şirketlerle beraber çalışmak istiyoruz. Bu ürünü markalaştırıp bütün ülkelere ihraç etmek istiyoruz." diye konuştu.

Almanya'daki Türk gençlerine tavsiyelerde de bulunan Atsız, "Düşüncelerini pratiğe dönüştürsünler. Önemli olan adım atmak. İlk adım sağlam olunca başarı için gerisi otomatik olarak geliyor." dedi.