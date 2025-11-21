Almanya’da yaşayan gurbetçi Türkiye’yi beğenmeyenlere videolu mesaj! "1-2 Ayda Külüstür Araba Alırsın, Ama Ev Asla!"
Sosyal medyada sıkça dile getirilen ve özellikle Türkiye'den göç etmeyi düşünenler arasında popüler olan, "Avrupa'da birkaç ay çalışarak ev ve araba sahibi olunabilir" tezi, Almanya'da yaşayan bir gurbetçi tarafından sert bir dille eleştirildi.
İddia: Birkaç Ayda Ev ve Araba
Videoda, bir kadının "Avrupa'da birkaç ay çalışarak ev de alabilirsin, araba da alabilirsin" şeklindeki iddiaları üzerine, Almanya'da yaşayan bir gurbetçi bu söylemlere cevap verdi.
Almanya'daki yaşam koşullarını birinci elden deneyimleyen gurbetçi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek mevcut durumu şu sözlerle açıkladı:
"Avrupa'da 1-2 ay çalışıp külüstür bir araba alırsın. Evet, araban olur. Ama bu, konforlu bir araba olmaz."
En büyük ayrışmanın ev alma konusunda yaşandığını belirterek, "Ama ev alamazsın, asla! Biz Almanya'da yaşıyoruz," dedi.
Yaşam Standartları Tartışması
Gurbetçi, Avrupa'daki yaşamın Türkiye'den daha iyi olduğu yönündeki genel kanıya katılmakla birlikte, kısa sürede yüksek bir alım gücüne ulaşma beklentisinin gerçek dışı olduğunu vurguladı.
Yurt dışında çalışan vatandaşların, yüksek maaşlara rağmen Almanya gibi ülkelerde ev sahibi olmanın ciddi bir süreç ve birikim gerektirdiğini dile getirmesi, sosyal medyada başlayan tartışmalarına yeni bir boyut getirdi.
Aktüel
Sosyal medyada Belediye Başkanı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı, dikkat çekti! Tepki yağdı
Gündem
CHP’nin komisyondaki 'İmamoğlu sandığı'na sosyal medyadan olay yorum: Sandık olmamış! Ekrem’e kasa daha yakışırdı