Almanya'da üniversitede palalı saldırı! Polis tarafından öldürüldü

Polis ve savcılıktan yapılan açıklamada, Mannheim Üniversitesi kütüphanesinde, "üniversiteye giriş yasağı olan, olumsuz davranışlarda bulunan ve elinde kesici alet olan 31 yaşında bir adamın vurularak etkisiz hale getirildiği" belirtildi.

Polis, üniversiteye geldiklerinde söz konusu kişinin elinde kesici alet olduğunu ve bir üniversite çalışanına saldırdığını belirterek, hastaneye kaldırılan şahsın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Alman vatandaşı olan ve Mannheim kentinde yaşadığı bilgisi paylaşılan kişinin üniversiteye gelme amacının ne olduğunun bilinmediği ve olayın araştırıldığı kaydedildi.



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