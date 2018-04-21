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Almanya'da Türklere köpekli saldırı

Berlin’de kimliği belirsiz iki kişi, Pitbull cinsi köpekleriyle bir Türk'e saldırdı. Saldırının gerekçesinin ırkçılık olduğu tahmin ediliyor.

21 Nisan 2018 Cumartesi 16:29
Almanya'da Türklere köpekli saldırı

Almanya’nın başkenti Berlin’in Lichtenberg mahallesinde kimliği belirsiz iki kişi, Pitbull cinsi köpeklerini bir Türk'e saldırttı. Alman polisinin verdiği bilgilere göre, olay Cuma akşamı meydana geldi. Saldırıya uğrayan kişi ve yanındaki Türkiye kökenli kadına önce Margareten Caddesi’ndeki bir kafenin önünde iki kişi tarafından yabancı düşmanı ifadelerle hakaret edildi. Ardından saldırganlardan biri 56 yaşındaki kadını boynundan tutarak yere itti. Saldırganlardan bir diğeri de yanlarındaki dövüş köpeğine 36 yaşındaki adamı ısırması emrini verdi. Köpek adamı bacağından hafif şekilde ısırdı.

Adam ve kadın yardım çağrısında bulunurken saldırganlar köpekle birlikte kayıplara karıştı. Mağdurlar hastanede tedavi edilirken Alman istihbaratı olayla ilgili soruşturma başlattı. Perşembe akşamı da Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde iki Afrikalıya köpekle saldırı düzenlenmişti. Altı kişilik bir grup Alman, iki Eritrelinin arkasından köpeklerini salmış, ardından onları izleyip darp etmişti. Polisin verdiği bilgiye göre, mağdurlar olayda hafif yaralandı. Polis olay yerine vardığında alkollü olan gruptan bazı şahısların Eritrelilere ırkçı hakaretlerde bulunduğu açıklandı.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 16:29
  1. Almanya
  2. Berlin

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