Almanya'da Türk gelin, belediye başkanını böyle yaktı

Almanya’nın finans merkezi Frankfurt'un Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann, Türk eşi Zübeyde Feldmann (Temizel) yüzünden zor günler geçiriyor… Hakkında soruşturma başlatılan Sosyal Demokrat Partili başkan Feldmann'ın bu kez makamı, savcılığın arama kararı ile basıldı.

Kendisinden 29 yaş küçük eşi Zübeyde'nin, başkanlık makamını kullanıp çalıştığı işyerinden yüksek maaş aldığı, görevi kötüye kullandığı ve toplanan yardımları seçim kampanyasında kullandığı gerekçesiyle suçlanan 63 yaşındaki Feldmann, gelen polislerle işbirliği yaptı ve savcılığın istediği belgeleri teslim etti.

İki yıldır ayrı yaşıyorlar

Böylece de Feldmann'ın bürosunda ve belediyede aramaya gerek kalmadı. Türk eşi ile evliliğinden bir kızı olan Feldmann’ın yaklaşık iki yıldır Zübeyde'den ayrı yaşadığı öğrenildi.

Frankfurt Başsavcılığı, üç ayrı suçlama nedeniyle Feldmann hakkında iddianame düzenledi. Feldmann, Sosyal Demokrat Parti'den ayrılacağını ve bir daha aday olmayacağını duyurdu.

Ordulu bir ailenin kızı olan Zübeyde Temizel'in, o dönem göreve yeni başladığında, 17 yıllık bir çalışan kadar maaş verildiği ve bunun da başkanın eşi olması nedeniyle yapıldığı iddia ediliyor.

Yüksek maaşın yanında otomobil

Türk eşe maaşın dışında, bir de makam arabası verildiği belirtilirken, Zübeyde'nin çalıştığı sosyal yardım kuruluşu AWO'nun ayrıca Feldmann'a destek için bağış topladığı vurgulanıyor. Bu da Alman ceza yasası tarafından suç olarak görülüyor.

Öte yandan bu gelişmeler Feldmann’ın partisi Sosyal Demokrat Parti’de de rahatsızlık yarattı… SDP, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde Peter Feldmann'ın başkanlık görevinden de çekilmesini talep etti. Muhalefet partileri daha önce yaptıkları açıklamalarda Feldmann'ın istifasını istediklerini duyurmuştu.