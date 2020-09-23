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Aktüel Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan annenin eylemi sürüyor
Aktüel

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan annenin eylemi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:52:22 -
Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan annenin eylemi sürüyor

BERLİN (AA) - Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T’nin annesi Maide T, başkent Berlin’de eylemine devam etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ve beraberindeki grup burada gösteri yaptı.

Anne Maide T. yaptığı açıklamada, "Benim yılacağımı bıkıp usanacağımı sanıyorlar ama yanılıyorlar. Mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim." dedi.

Maide T. eylemleri sonrası kendisiyle irtibata geçen terör örgütü mağduru ailelerle de görüştüğünü söyledi.

Avrupa'daki ailelerin terör örgütü sempatizanları tarafından çocukları hakkında verilen yanlış bilgilerle oyalandığını belirten acılı anne, terör örgütüne tepki göstermeyen ailelere de seslenerek, "Terör örgütüne kim destek veriyorsa o ateş onları da bir gün yakacak." ifadesini kullandı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.








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