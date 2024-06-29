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Dünya Almanya'da skandal! Filistin'e destek protestosuna sert müdahale
Dünya

Almanya'da skandal! Filistin'e destek protestosuna sert müdahale

Yeniakit Publisher
2024-06-29 21:36:00 -
Almanya'da skandal! Filistin'e destek protestosuna sert müdahale

Almanya'da Filistin'e destek için düzenlenen gösteriye Alman polisi sert müdahalede bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Daha sonra Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Ateşkes şimdi" ve "İsrail tarafından 19 binin üzerinde kadın öldürüldü" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Biz sesimizi çıkarıyoruz çünkü topraklarımızı çalıyorlar", "Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu terörist" sloganları attı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ÇOK SAYIDA FİLİSTİN DESTEKÇİSİ SERT MÜDAHALEYLE GÖZALTINA ALINDI

Polis, Gesundbrunnen metro istasyonunun yakınlarında gösteriye müdahale ederek, çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.

Bazı göstericilere kelepçe takılırken, bir eylemci, polisin müdahalesi sonrasında baygınlık geçirdi.

Gösteriyi organize edenler, polisin barışçıl eylemcilere yönelik sert müdahalesine karşı suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kaynak: AA

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