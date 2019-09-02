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Almanya'da Saksonya ve Brandenburg eyalet meclisi seçimleri

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer: - "AfD ile hükümet kurmayacağımıza ilişkin aldığımız karar devam ediyor"

02 Eylül 2019 Pazartesi 18:25
Almanya'da Saksonya ve Brandenburg eyalet meclisi seçimleri

BERLİN (AA) - Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, aşırı sağcı "Almanya için Alternatif" (AfD) partisi ile hükümet kurmayacaklarına ilişkin partisinin aldığı kararda değişiklik olmadığını söyledi.

Aynı zamanda Almanya Savunma Bakanı da olan Kramp-Karrenbauer, dün Saksonya ve Brandenburg'da yapılan eyalet meclisi seçimlerinin ardından başkent Berlin'deki CDU Genel Merkezi'nde, Saksonya eyalet Başbakanı Michael Kretschmer ve partisinin Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanı Ingo Senftleben ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Seçimlerin kolay geçmeyeceğinin farkında olduklarını dile getiren Kramp-Karrenbauer, Saksonya'da sandıktan birinci çıkan partisinin başarısı nedeniyle Kretschmer'i tebrik etti.

CDU Genel Başkanı Kramp-Karrenbauer, Saksonya'da yapılacak koalisyon görüşmelerine ilişkin de "AfD ile hükümet kurmayacağımıza ilişkin aldığımız karar devam ediyor." dedi.

Bunun "doğru bir karar" olduğuna vurgu yapan Kramp-Karrenbauer, CDU'nun gelecekte de kendilerine oy versin vermesin her seçmenin oyunu almak için mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.

Kramp-Karrenbauer, CDU'nun yenilenmesiyle ilgili başlatılan girişimlerin de kararlılıkla sürdürüleceğine işaret etti.

Dün yapılan Saksonya Eyalet Meclisi seçiminde CDU, Brandenburg'daki eyalet meclisi seçiminde ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) birinci çıkmıştı.

Aşırı sağcı AfD de seçimlerde oylarını ciddi oranda artırdı. Saksonya'da bir önceki seçimlere göre oylarını yaklaşık 3, Brandenburg eyaletinde de 2 kat artıran AfD, iki eyalette de ikinci büyük parti olmuştu.


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 18:25
  1. AfD
  2. CDU Genel Başkanı ve Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karenbauer
  3. eyalet meclisi seçimleri

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