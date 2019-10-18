Almanya'da polis izledi, PKK'lılar oynadı
Terör örgütü PKK yandaşları, Almanya'nın Mannheim kentinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve örgütü simgeleyen bez parçaları ile yürüyüş yaptı.18 Ekim 2019 Cuma 16:40
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın yandaşları, Almanya'da terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve örgütü simgeleyen bez parçaları ile yürüyüş yaptı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için toplanan PKK'lıları Alman polisi izlemekle yetindi.
Mannheim kentinde PKK sloganlarının atıldığı yürüyüşte terörist başı Abdullah Öcalan'ın ve terör örgütü PKK'nın fotoğraf ve flamaları yer aldı.
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