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Almanya'da polis izledi, PKK'lılar oynadı

Terör örgütü PKK yandaşları, Almanya'nın Mannheim kentinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve örgütü simgeleyen bez parçaları ile yürüyüş yaptı.

18 Ekim 2019 Cuma 16:40

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın yandaşları, Almanya'da terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve örgütü simgeleyen bez parçaları ile yürüyüş yaptı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için toplanan PKK'lıları Alman polisi izlemekle yetindi.

Mannheim kentinde PKK sloganlarının atıldığı yürüyüşte terörist başı Abdullah Öcalan'ın ve terör örgütü PKK'nın fotoğraf ve flamaları yer aldı.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 16:40
  1. PKK
  2. Abdullah Öcalan
  3. Barış Pınarı Harekatı

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  • efeefe15 dk önce
    Natonun 5 maddesi ne diyor ey nato ey bm ey ab ey abd!!!.
  • abbasabbas17 dk önce
    Dikkat ettinizmi bilmem eskisi kadar nefret saçmasalarda nefret yaymasalarda kusmasalardaalmanyadan yayın yapan chp hdp pkk/pyd çizgisinde yayın yapan artıtv/medyahabertv ile onların formatına benzer yayın yapan yerli tele1tv krttv halktv de cumhurbaşkanı söylemi yerine akpli erdoğan yada kaplı cumhurbaşkanı erdoğan diye telafuz edilmekte

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