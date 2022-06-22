Almanya'da ortalık karıştı: Polis araçlarını kundakladılar!
G7 Zirvesi öncesinde Almanya'da sekiz polis aracı kundaklandı. 26 Haziran'da başlayacak kritik zirvenin öncesinde yaşanan kundaklama olayı polisi harekete geçirdi.
Almanya'da Münih polis teşkilatının yaptığı açıklamaya göre, çevik kuvvete ait 8 minibüs gece saatlerinde ateşe verildi. Kundaklama sonrasında araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi. Araçların G7 Zirvesi'nin düzenleneceği Elmau Kalesi'ne personel sevkinde kullanıldığı açıklandı.
Polis ekipleri, kundaklamanın siyasi kaynaklı olmasından şüphe ediyor. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
G7 Zirvesi, Münih'e 80 kilometre uzaklıktaki Garmisch-Partenkirchen'deki Elmau Kalesi'nde gerçekleşecek. Zirvede ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın devlet başkanları yer alacak.
Bir Alman hükümet kaynağı tarafından yapılan açıklamaya göre, G7 liderleri Almanya'da yapılacak zirvede Ukrayna'ya odaklanacaklar. Toplantılarda, Rusya'ya karşı yaptırımların nasıl uygulanacağını tartışacaklar. Kaynak, görüşmelerde ayrıca Ukrayna'nın orta ve uzun vadeli yeniden inşasına odaklanılacağını da sözlerine ekledi.