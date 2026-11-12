Almanya'da motosiklet çetesine baskın! Türk bağlantısı dikkat çekti

Almanya'da Baden-Württemberg eyalet yönetimi "Gremium MC Chapter Nomads Bosporus Türkiye" adlı motosiklet çetesini yasakladı. Ardından yüzlerce polis, ev ve buluşma yerlerinde arama yaptı.

DW’de yer alan habere göre, Cem Özdemir'in başbakan olduğu Almanya'nın Baden-Württemberg (BW) eyaletinde, yüzlerce polisin katıldığı bir operasyon kapsamında, "Gremium MC" adlı motosiklet çetesi üyelerinin evleri ve buluşma yerlerine baskın düzenlenerek arama yapıldı.

BW Eyalet İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre operasyonun arka planında, "Gremium MC Chapter Nomads Bosporus Türkiye" adlı alt grubun Böblingen ile Leonberg kentlerindeki şubelerinin yasaklanması bulunuyor.

Kar maskeli polisler, operasyon kapsamında, Böblingen'e bağlı Weil der Stadt kasabasındaki bazı mekânlarda ve kapı önlerindeki araçlarda aramalar yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÖZDAĞI VEREN GÖRÜNTÜLER

Güvenlik çevrelerinin aktardığına göre, "Nomads Bosporus Türkiye", "Gremium MC" çetesinin önemli şubelerinden biri.

Grup, Facebook'ta kendini "farklı kültürlerden ve inançlardan insanların birlikte güçlü olabileceğinin en iyi örneği" olarak tanımlıyor. "Chapter" adı verilen şubenin Instagram hesabında ise kulübe aidiyeti gösteren deri yelekler giymiş kişiler, tehditkâr bir müzik eşliğinde silahlarla poz veriyor.

Federal Emniyet Teşkilatına (BKA) göre "Chapter", motosiklet kulüplerindeki en küçük örgütlenme birimi anlamına geliyor. BKA, bu tür çetelerin hiyerarşik bir yapıya ve kurallara uyulmaması hâlinde "kimi zaman ağır cezalar" öngören sıkı bir düzene sahip olduğunu aktarıyor.

BAŞKA BİR ŞUBE DAHA ÖNCE YASAKLANMIŞTI

Gremium Motorcycle Club (Gremium MC) 1972'de Mannheim'da kuruldu. 2021'de Heidelberg çevresindeki yerel şube "Gremium MC Southgate", organize suç şüphesiyle yasaklanmıştı.

O dönemde 160 polis, Karlsruhe Bölgesi'nde çete ile ilişkili çok sayıda mekânda arama yapmıştı. Soruşturmalar, yaralama ve cebir suçlarının yanı sıra ağır nitelikli bir gasp olayını kapsıyordu. BW İçişleri Bakanlığı, "Gremium MC Germany"yi, Almanya'nın en büyük ulusal "Outlaw Motorcycle Gang"i (yasa dışı motosiklet çetesi) olarak tanımlamıştı.

Bakanlığa göre kulüp, motosiklet çeteleri dünyasında "bölgesel ve mali güç artışı" peşinde ve bu taleplerini düzenli olarak şiddet yoluyla dayatmaya çalışıyor.

BADEN WÜRTTEMBERG’TE 2 BİNDEN FAZLA ÜYE

BW'nin güncel Güvenlik Raporu'na göre "Outlaw Motorcycle Gang" terimi, devletin şiddet tekelini reddeden ve çoğu kez organize suça dahil edilen motosiklet çeteleri için kullanılıyor.

Raporda, söz konusu çetelerin faaliyetleri arasında "özellikle haraç, uyuşturucu ticareti ve fuhuşa aracılık etme" ifadesi geçiyor. Eyaletteki en büyük ve en tanınmış motosiklet çeteleri ise Bandidos, Hells Angels, Outlaws ve Gremium MC.

Aynı rapora göre BW'deki motosiklet çetelerinin 154 yerel şubesi bulunuyor. "Chapter" ya da "Charter" olarak da adlandırılan bu şubelerin toplam üye sayısı 2 bini aşıyor.