Almanya'da kripto 'o sebeple' yükselişte!

Kimilerine göre hala büyük soru işaretleri barındıran ama kimilerine göre de kalıcılığını çoktan kanıtlamış olan kripto para endüstrisi, 2022 yılını diğer piyasalar gibi belirgin kayıplarla geçirse de, yaygınlığını artırmayı sürdürüyor.

Kimilerine göre hala büyük soru işaretleri barındıran ama kimilerine göre de kalıcılığını çoktan kanıtlamış olan kripto para endüstrisi, 2022 yılını diğer piyasalar gibi belirgin kayıplarla geçirse de, yaygınlığını artırmayı sürdürüyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, İngiltere’de müşterilerinin kripto alım satımı da dahil olmak üzere kripto para borsaları üzerinden işlem yapmasına izin veren bankaların sayısındaki belirgin artıştan sonra Almanya da kripto para yatırımcıları için en elverişli ülkelerden biri konumuna yükseliyor. Kripto paraların Avrupa ülkelerinde yaygınlaşmasının altında enerji krizi, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleriyle güç kaybeden zayıf Avrupa ekonomisinin olduğu düşünülüyor.

Dünyanın en elverişli kripto ekonomisi

Cointelegraph’tan Prashant Jha’nın haberine göre, üçüncü çeyrekte en iyi kripto ekonomilerinden biri haline gelen Almanya, bu alanda ABD’yı geride bırakmış oluyor. Yayınlanan yeni bir rapor, Almanya’nın 2022 yılı üçüncü çeyreğinde dünyanın en elverişli kripto ekonomisi haline geldiğini gösteriyor. Üçüncü çeyrekte dünyanın en elverişli kripto para ekonomilerin başında gelen ABD’nin ise, altı sıra gerileyerek sıralamada yedinci sıraya kadar düştüğü görülüyor. Bunda, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC) kripto paralarla ilgili düzenlemelerde sergilediği ısrarcı tutumun etkisi olduğu kabul ediliyor.

Kriptoya sıfır vergi

Coincub tarafından derlenen kripto ekonomisi sıralaması, ülkeleri sıralarken elverişli kripto endüstrisi görünümü, açık kripto vergi kuralları ve daha şeffaf düzenleyici bildirimler gibi çeşitli faktörleri inceliyor.

Almanya, bir vergi cenneti olmasa da, uzun vadeli kripto sahiplerini ödüllendiren, her yönüyle en güçlü ‘geleneksel vergiler üzerine kurulu’ kripto ekonomilerinden biri olarak kabul ediliyor. Alman yasaları, bir yıldan uzun süredir kripto varlıklarına sıfır vergi uyguluyor.

Alman yasaları, bir yıldan uzun süredir kripto varlıklarına sıfır vergi uyguluyor.

İsviçre, Avustralya, BAE ve Singapur

İsviçre ise bu sıralamada ‘olumlu kripto düzenleyici’ pozisyonuyla ikinci sırada yer alıyor ve dünyanın en iyi kripto organizasyonlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Listede sonraki üç sırayı ise sırasıyla Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Singapur alıyor.

Avustralya, kripto için büyük bir iştah sergiliyor. Hükümet geçen yıl boyunca kripto piyasalarını diğer piyasalarla eşit derecede desteklerken makul vergi politikalarıyla birlikte pozitif bir kripto yasasını yürürlüğe koyma ihtimalini zorluyor. Web3'e büyük yatırım yapan BAE ise kripto kazançları konusunda yatırımcıları cezbeden şekilde ‘sıfır vergi politikası’ uyguluyor. Öte yandan, nüfusunun çok büyük bir bölümü kripto ticareti ve yatırımıyla uğraşan Singapur da adeta Asya'nın kripto merkezi olarak kripto yatırımcıları için cennet olarak kabul ediliyor.

ABD’nin ise olumsuz kripto vergi politikası ve düzenleyici taraftaki belirsizlikler nedeniyle yedinci sıraya düştüğü görülüyor. Buna rağmen raporda ABD'nin diğer ülkelerden stratejik bir noktada ayrıldığı ve bunun da kriptonun emekli maaşlarının bir parçasını oluşturmasına izin veren tek ülke olduğu vurgulanıyor. Raporda ayrıca, son aşamaya gelen bazı önemli kripto düzenlemeleri sonrasında ABD’nin önümüzdeki çeyreğe kadar sıralamada daha yukarılara tırmanabileceğinin altı çiziliyor.

El Salvador en meraklı, Vietnam ise stokçu

‘Bitcoin’ ile ilgili aramaların sayısıyla belirlenen ‘kripto meraklısı ülkeler’ sıralamasında ise yine El Salvador listenin başında yer alırken onu Nijerya ve Orta Afrika Cumhuriyeti izliyor.

Nüfusunun 20 milyondan fazlasının yani yaklaşık yüzde 20'sinin kriptoya yatırım yaptığı Vietnam ise raporda en büyük 'kripto stokçusu' ülke olarak nitelendiriliyor. ABD’de ise herhangi bir kripto paraya sahip olanların sayısı 46 milyonu geçiyor. Bu, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 13’ünün kripto paralara yatırım yaptığı anlamına geliyor.