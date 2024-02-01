Almanya'da İstihbaratta derin deprem: Başkan sessizliğini bozdu: soruşturma altında! Ortalığı karıştıran iddia

Almanya'nın eski iç istihbarat şefi, bir zamanlar liderliğini yaptığı kurum tarafından aşırı sağcı olduğundan şüphelenilerek soruşturma altında.

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV), eski Başkan Hans-Georg Maassen’i aşırı sağcı olarak sınıflandırdı.

Bu iddiayı t-online haber sitesi ve ARD’nin siyasi programı ‘Kontraste’ gündeme getirdi.

Habere göre, 61 yaşındaki Maassen, BfV’nin istihbarat bilgi sisteminde ‘aşırı sağcı’ olarak listeye girdi ve bu sınıflandırmayla ‘gözlenecek kişi’ olarak kabul edildi.

Maassen haberin duyulmasından sonra istihbaratın kendisi hakkındaki kararıyla ilgili iddiaları doğruladı.

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‘X’ hesabından yorum yapan Maassen, BfV tarafından sağlanan bilgilerin gözetimi haklı çıkaracak ‘doğrulanmış kanıt’ içermediğini yazdı.

Sağ muhafazakâr dernek ‘Werteunion’un (Değerler Birliği) başkanlığını yapan Maassen, derneği, 20 Ocak’tan itibaren aynı isimle partiye dönüştüreceklerini ve bu partinin ‘siyasi bir dönüşüme’ hazır olan tüm partilere açık olacağını belirtti.

Derneğin yönetim kurulu üyeleri AfD ile iş birliğinden yana tavır alırken, Maassen ‘X’ hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin kendisinden ve Değerler Birliği’nden korktuğu için Anayasayı Koruma Dairesi’ne izlettirdiğini ve takip ettirdiğini söyledi.Araştırma haberine göre istihbarat, Maassen hakkında geniş bir dosyaya sahip.

Yapılan analizler Maassen’in ‘aşırı sağcı’ olarak sınıflandırmasını gerektirecek verilere sahip.

İstihbarat, kişisel hakları gerekçe göstererek bu konuda yorum yapmak istemedi.

GÖÇÜ, KANSERE BENZETMİŞTİ

Federal Meclis komisyon üyeleri de kısa süre önce gizli bir toplantıyla Maassen hakkında bilgilendirildi. Maassen’in kendisinin de konudan birkaç gündür haberdar olduğu söyleniyor.

Daha önce kendisi hakkında toplanan veriler hakkında BfV’ye bilgi talebinde bulunan Maassen, geçen yıl ağustos ayında Die Welt gazetesine verdiği bir röportajda, hakkında yürütülen çalışmalardan haberdar olduğu izlenimini vermişti.

Maassen, geçen yıl kasım ayında sağcı İsviçre dergisi Weltwoche’ye verdiği bir röportajda, ‘kültürel olarak yabancı bölgelerden gelen milyonlarca yabancının kontrolsüz yerleşiminden’ bahsetmiş ve bunu mecazi olarak kanserle eş tutmuştu.

Maasen, ‘Almanya için kemoterapi’ başlığı altında bu yerleşimi tersine çevirmek için ‘acı verici operasyonlar’ çağrısında bulundu.