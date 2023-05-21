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Dünya Almanya'da İranlı Azerbaycan Türklerinden rejim karşıtı protesto yapıldı! Tepki gösterisi
Dünya

Almanya'da İranlı Azerbaycan Türklerinden rejim karşıtı protesto yapıldı! Tepki gösterisi

Yeniakit Publisher
2023-05-21 00:07:00 - 2023-05-21 00:12:43
Almanya'da İranlı Azerbaycan Türklerinden rejim karşıtı protesto yapıldı! Tepki gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, binlerce İranlı Azerbaycan Türkleri, Tahran yönetimini protesto etmek için gösteri düzenledi. Göstericiler, Brandenburg Kapısı önünde Azerbaycan Türkçesiyle şarkılar söyledi.

Ellerinde pankart ve flamalarla Unter den Linden Bulvarı'ndan yürüyerek tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan göstericiler burada yapılan konuşmaları dinledi.

İRANLI AZERBAYCAN TÜRKLERİ'NDEN 'ÖZGÜRLÜK, ADALET, ÖZERKLİK' SLOGANLARI

İngiltere, İsveç, İsviçre, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerden gelen İranlı Azerbaycan Türkleri, "Özgürlük, adalet, özerklik" sloganları attı.

Göstericiler, Brandenburg Kapısı önünde Azerbaycan Türkçesiyle şarkılar söyledi.

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