Savunma Sanayii Başkanlığından gençlere... İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu: 19 Mayıs hediyesi

Savunma Sanayii Akademi’nin gençlere yönelik “KALFA” programında bu yıl afetzedelere öncelik verilecek. Programa katılacak depremzede gençlere aylık 23 bin TL eğitim desteği sağlanacak. Başvuruların 19 Mayıs itibarıyla başladığı “KALFA" programının tanıtım töreni, SSB Başkanı İsmail Demir, YÖK Başkanı Erol Özvar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, İŞKUR, savunma sanayii firmaları, araştırma enstitüleri ve üniversite temsilcilerinin katılımı ile Ankara’da gerçekleşti. SSB Başkanı İsmail Demir, tanıtım programında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Üniversitelerin mühendislik ve temel bilim fakültelerinden yeni mezun olmuş veya lisans mezuniyetinden sonra en fazla iki yıl geçmiş ve 27 yaşından gün almamış gençlerimizi KALFA’ya bekliyoruz. KALFA programımız bu yıl depremzede gençlerimize öncelik verecek. İŞKUR’un desteğiyle programa kabul edilen depremzede gençlerimize aylık 23 bin lira tutarında bir eğitim desteği sağlayacağız. Bu gençlerimizi 16 hafta yerine 12 haftalık hızlandırılmış 'KALFA Afetzede Özel' adını verdiğimiz yoğun bir eğitim programına dahil edecek, programı başarı ile bitiren gençlerimizi sektörümüzde istihdam edeceğiz. Programa dahil olacak gençlerimize birer yetkinlik karnesi vereceğiz. Hem SSB hem de YÖK ve İŞKUR’dan onaylı olacak olan bu sertifika gençlerimizin diplomalarına da bir kaldıraç etkisi yapacaktır.”

YÖK Başkanı Özvar ise üniversite ve sanayi işbirliğini artırmaya yönelik SSB ve YÖK arasında imzalanan protokol çerçevesinde altyapıların ortak kullanımı, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE), burs, kariyer, staj imkanları ile tanıtım ve hizmet içi faaliyetlerin artırılması gibi çok önemli konuların yer aldığını, KALFA programı çerçevesinde de üniversitelerden mezun olan gençlerin yetiştirilerek savunma sanayiine nitelikli insan kaynağı olarak kazandırılmasını hedeflediklerini anlattı. Özvar ayrıca, deprem bölgesindeki üniversitelerin savunma sanayiine yönelik araştırma merkezleri, laboratuvar ve enstitülerinin imkanlarının artırılması çalışmalarınrı da gündemlerinde yer aldığını belirtti.

Aselsan, Havelsan, Roketsan, SSTEK, STM, TEI, TUSAŞ ve TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş. destekleri ile içerikleri ortaklaşa belirlenen eğitimler, Hazırlık-Oryantasyon Modülü, Temel Eğitim Modülü ve Alana Yönelik Teknik Eğitim Modülü olmak üzere toplam üç farklı modülden oluşuyor. Eğitim modüllerinin yanı sıra katılımcılar gerçek projeler üzerinde de vaka analizleri yapacak ve paydaş firmaların atölyelerinde uygulamalı eğitimler alacaklar. Program çerçevesinde 16 farklı sosyal alan ve 24 farklı teknik alan olmak üzere toplam 40 farklı alanda 300’ü geçen eğitime ait özgün müfredat gençler ile buluşacak. YÖK ile yapılan iş birliği ile üniversitelerde görevli akademisyenler de programda eğitmen olarak yer alabilecek.

Öte yandan, KALFA programında alınan eğitimlerin öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarında kredi olarak sayılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Programa başvurular 19 Mayıs itibarıyla başladı. Adaylar www.vizyonergenc.com adresi üzerinden programa başvuruda bulunabilecek.

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